Канье Уэст даст в России два концерта, они пройдут в Петербурге 10 и 11 октября

Канье Уэст даст в России два концерта Канье Уэст даст в России два концерта, они пройдут в Петербурге 10 и 11 октября

Москва17 авг Вести.Американский рэпер Ye, ранее известный как Канье Уэст, планирует приехать в Россию и выступить в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте концертного агентства Say Agency.

Выступления должны пройти на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Кanye West Уe. Концерт в Санкт-Петербурге. 10 октября 11 октября говорится в сообщении на сайте концертного агентства

Ранее, 14 августа, стало известно о переносе концерта Ye в Алма-Ате. Выступление американского исполнителя перенесли на 15 августа из-за плохих погодных условий.

Ye - сценическое и официальное имя американского рэпера, продюсера, дизайнера и предпринимателя Канье Омари Уэста. Музыкант начал использовать псевдоним Ye, а в 2021 году официально сменил имя в документах. Его музыка объединяет рэп с элементами соула, поп-музыки, электроники, инди-рока и госпела.

Уэст считается одним из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе. Он получил 24 премии Grammy и выпустил такие известные альбомы, как The College Dropout, Late Registration и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.