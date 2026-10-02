Лукашенко: Запад прослезился от того, что санкции не подействовали

Лукашенко рассказал, что заставило Запад прослезиться Лукашенко: Запад прослезился от того, что санкции не подействовали

Москва2 окт Вести.Запад прослезился от того, что их драконовские санкции, направленные против Белоруссии и России, не подействовали. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

В качестве примера он привел выставку "Иннопром. Беларусь", которая на этой неделе проходит в Минске.

Введя санкции, Запад прослезился! Как-то выдержали сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске

Белорусский лидер подчеркнул, что введенные Западом незаконные "драконовские" санкции против Москвы и Минска не смогли обвалить экономики обеих государств.

17 сентября Лукашенко заявил, Западу выгодно разрушить единство России и Белоруссии, однако сотрудничество двух держав не обсуждается.