Москва2 октВести.Запад прослезился от того, что их драконовские санкции, направленные против Белоруссии и России, не подействовали. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
В качестве примера он привел выставку "Иннопром. Беларусь", которая на этой неделе проходит в Минске.
Введя санкции, Запад прослезился! Как-то выдержалисказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске
Белорусский лидер подчеркнул, что введенные Западом незаконные "драконовские" санкции против Москвы и Минска не смогли обвалить экономики обеих государств.
17 сентября Лукашенко заявил, Западу выгодно разрушить единство России и Белоруссии, однако сотрудничество двух держав не обсуждается.