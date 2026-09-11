Москва11 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США вернуть республике до 44 миллионов долларов (около 3,7 млрд рублей), которые оказались заблокированы в американском Citibank. Его слова передает агентства БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, правительство уже представило ему письменный доклад о ситуации.

Должок верните. 43-44 миллиона долларов наших в "Ситибанке" застряли - компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги сказал Лукашенко

Он назвал блокировку средств "позором" для США. Белорусский президент заявил, что после их возврата Минск будет готов обсуждать с Вашингтоном более серьезные вопросы.

Ранее президент Лукашенко заявил, что его страна готова к сделкам с США, в том числе и по участию в "Совете мира". По его словам, главное - не делать вклад Белоруссии декорацией.

Лукашенко также рассказал о службе своего сына Николая в армии.