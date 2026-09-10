Москва10 сен Вести.Дополнительно изучить работу игорного сектора и рекламу казино и букмекерских контор поручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил 10 сентября на совещании, которое проводилось после изменения законов о лицензировании.

Лукашенко попросил обратить на игорный бизнес пристальное внимание и серьезно им заняться главу своей администрации Дмитрия Крутого, сообщает БелТА. Глава белорусского государства обратил внимание на то, что везде висит реклама "крути гуся" – это символ и рекламный слоган одной из белорусских букмекерских контор. По мнению президента, вся страна превратилась в казино.

Уже дошло до того, оказывается, [якобы] это моя семья этим занимается. Моя семья - как раз меня третируют каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил цитирует агентство слова президента

По заявлению Лукашенко, игорный бизнес прогнозирует убытки в размере до 500 миллионов долларов (43 млрд российских рублей) из-за вводимых регуляторных мер. Эти средства, как утверждается, предназначались для инвестиций в неперспективные для страны направления.

Президент Белоруссии настаивает, что отступлений от интересов государства быть не должно.

У нас же чистая, красивая, для народа страна продолжил он

Но при этом, по его мнению, все завешено рекламой игорных контор, а полученная бизнесом прибыль выводится за пределы государства.

Игорный бизнес был легализован в Белоруссии 25 лет назад.

Впервые за пять лет в России снизилась посещаемость легальных казино.