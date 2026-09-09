АИРИС: посещаемость легальных казино в РФ снизилась впервые за пять лет

Посещаемость легальных казино в РФ снизилась впервые за пять лет АИРИС: посещаемость легальных казино в РФ снизилась впервые за пять лет

Москва9 сен Вести.Летом 2026 года российские игорные зоны посетили около 716 тысяч человек. Это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (746 тысяч посетителей). Статистику предоставила Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), сообщает РБК.

В расчеты вошли данные обо всех четырех игорных зонах, действующих в РФ: "Красная Поляна" (Краснодарский край), "Янтарная" (Калининградская область), "Приморье" (Приморский край) и "Сибирская монета" (Алтайский край).

Сильнее всего посещаемость снизилась в игорной зоне "Янтарная" - на 19%, до 202,7 тысячи человек. В то же время зона "Приморье", напротив, показала рост: ее посетили 246 тысяч гостей, что на 12% превышает показатели лета 2025 года.

В публикации отмечается, что лето 2026 года стало первым с 2021-го, когда посещаемость российских игорных зон в этот сезон показала спад.

На снижение посещаемости могли повлиять логистические трудности, вызванные ситуацией с топливом в стране. Как отметил исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов, летний сезон выдался непростым для всей индустрии гостеприимства.

Ситуацию усугубляет и то, что по закону легальные игорные зоны удалены от населенных пунктов, поэтому любые транспортные проблемы напрямую бьют по их показателям.