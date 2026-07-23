Москва23 июлВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые изменения в структуре Комитета госбезопасности страны (КГБ), сообщает агентство БЕЛТА.
Изменения коснулись усиления координирующей роли государственного секретариата Совета безопасности и лично его руководителя.
Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на КГБсказал Лукашенко
Белорусский лидер также обратился к госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу, призвав его улучшить взаимодействие и связи с КГБ.
Так, как в основном у тебя сейчас строятся с военными взаимоотношения. Потому что ты сам военный. Это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше с МВД, но попроще. А КГБ - это вроде бы терра инкогнитазаявил Лукашенко
Ранее 23 июля Лукашенко поручил новому министру сельского хозяйства навести порядок в лесах.