Москва23 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые изменения в структуре Комитета госбезопасности страны (КГБ), сообщает агентство БЕЛТА.

Изменения коснулись усиления координирующей роли государственного секретариата Совета безопасности и лично его руководителя.

Белорусский лидер также обратился к госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу, призвав его улучшить взаимодействие и связи с КГБ.

Так, как в основном у тебя сейчас строятся с военными взаимоотношения. Потому что ты сам военный. Это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше с МВД, но попроще. А КГБ - это вроде бы терра инкогнита