Лукашенко потребовал от нового главы Минлесхоза навести порядок в лесу

Лукашенко поручил новому министру обеспечить порядок в лесу Лукашенко потребовал от нового главы Минлесхоза навести порядок в лесу

Москва23 июл Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром лесного хозяйства Сергея Ульдиновича и поручил ему навести порядок в лесу, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что долго интересовался кандидатурой Ульдиновича и несколько раз приостанавливал назначение. Он отметил, что "спокойной жизни" новому министру не будет.

Перестраивайте систему. Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство - это все, что мы сегодня имеем указал белорусский лидер

Лукашенко призвал действовать в лесной сфере "по-хозяйски", в том числе перерабатывать в топливные пеллеты все древесное сырье, которое не подходит для производства мебели и стройматериалов.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что встревожен за урожай картошки после сильных дождей в республике.