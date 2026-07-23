Москва23 июлВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром лесного хозяйства Сергея Ульдиновича и поручил ему навести порядок в лесу, передает БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что долго интересовался кандидатурой Ульдиновича и несколько раз приостанавливал назначение. Он отметил, что "спокойной жизни" новому министру не будет.
Перестраивайте систему. Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство - это все, что мы сегодня имеемуказал белорусский лидер
Лукашенко призвал действовать в лесной сфере "по-хозяйски", в том числе перерабатывать в топливные пеллеты все древесное сырье, которое не подходит для производства мебели и стройматериалов.
Ранее президент Белоруссии рассказал, что встревожен за урожай картошки после сильных дождей в республике.