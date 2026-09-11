Лукашенко: Минск готов и к малой, и к большой сделке с Вашингтоном

Лукашенко допустил большую сделку Белоруссии с США Лукашенко: Минск готов и к малой, и к большой сделке с Вашингтоном

Москва11 сен Вести.Белоруссия готова заключать сделки с Соединенными Штатами Америки, заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко.

Также он упомянул, что Минск согласен участвовать в "Совете мира" по сектору Газа, однако лишь в том случае, если вклад Белоруссии не будет "декорацией".

Мы и к малой, и к большой сделке готовы цитирует белорусского лидера агентство БелТА

В апреле Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова к большой сделке с США, однако для ее заключения стороны должны учесть интересы друг друга.

Президент добавил, что политзаключенные и санкции не так важны для подобного соглашения, поскольку есть и другие вопросы для урегулирования.