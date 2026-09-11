Москва11 сенВести.Белоруссия готова заключать сделки с Соединенными Штатами Америки, заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко.
Также он упомянул, что Минск согласен участвовать в "Совете мира" по сектору Газа, однако лишь в том случае, если вклад Белоруссии не будет "декорацией".
Мы и к малой, и к большой сделке готовыцитирует белорусского лидера агентство БелТА
В апреле Лукашенко заявлял, что Белоруссия готова к большой сделке с США, однако для ее заключения стороны должны учесть интересы друг друга.
Президент добавил, что политзаключенные и санкции не так важны для подобного соглашения, поскольку есть и другие вопросы для урегулирования.