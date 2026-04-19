Москва19 апрВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к большой сделке с США, но должны быть учтены интересы обеих стран.
В интервью RT Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к сделке, но ее нужно подготовить. Кроме того, американцы должны понять, как поняли многие в Европе – санкции не сыграли своей роли. Белоруссия приспособилась.
По его словам, политзаключенные и санкции - это мелочь для большой сделки, есть и другие вопросы для урегулирования.
Как только подготовим на низком уровне, мы готовы встретиться с Дональдом и подписать это соглашениесказал он