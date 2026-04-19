Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к сделке с США с учетом ее интересов

Москва19 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к большой сделке с США, но должны быть учтены интересы обеих стран.

В интервью RT Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к сделке, но ее нужно подготовить. Кроме того, американцы должны понять, как поняли многие в Европе – санкции не сыграли своей роли. Белоруссия приспособилась.

По его словам, политзаключенные и санкции - это мелочь для большой сделки, есть и другие вопросы для урегулирования.