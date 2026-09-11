Москва11 сен Вести.Белоруссия в настоящий момент продает калий Соединенным Штатам. Об этом журналистам заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Сейчас грузим калий - продаем Соединенным Штатам Америки сказал Лукашенко, которого цитирует агентство Белта

При этом он отметил, что у Белоруссии нет возможности сразу поставить большие объемы калийных удобрений.

Вот у нас высвободилось. Мы же законтрактовали их на этот год, на следующий год рассмотрим. Сейчас появилась возможность судно загрузить, завтра точно закончим загрузку добавил белорусский лидер

Лукашенко также призвал Вашингтон "вернуть должок".

43-44 миллиона долларов наших в Ситибанке застряли - компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги подчеркнул он

Ранее Лукашенко выразил благодарность американским партнерам за помощь, отметив значительную долю США в поставках гуманитарной помощи Белоруссии.