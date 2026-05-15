Лукашенко: США — главный донор гуманитарной помощи для Белоруссии

Москва15 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом поблагодарил американских партнеров за помощь, отметив значительную долю США в поставках гуманитарной помощи республике.

Обращаясь к главе организации, Лукашенко отметил, что Штаты не забывают о гуманитарной помощи, поэтому "американцы молодцы", несмотря на введение санкций.

Дело не в объемах. Но, думаю, после нашей встречи вы будете больше внимания обращать на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за помощь и поддержку. А вообще <...> две трети всей гуманитарной помощи, которую получаем в Беларуси, оказывают США. Как ни удивительно заявил Лукашенко

Лукашенко также выразил Грэму "огромную благодарность за поддержку и помощь белорусам".