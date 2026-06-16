Лукашенко считает справедливым право Ирана на ядерное оружие Лукашенко: Тегеран имеет право на ядерное оружие, как и другие страны

Москва16 июн Вести.Тегеран вполне может заявлять претензии на обладание ядерным оружием, и это было бы справедливо. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

В качестве примера он привел свою страну. Белорусский лидер напомнил, что ядерные материалы республики находятся под контролем МАГАТЭ, и так могли бы поступать и другие государства.

В Белоруссии сегодня в наличии [ядерный] материал, но он под контролем МАГАТЭ. Мы когда-то с этим согласились, и мир не имеет к нам никаких претензий, хотя мы эти ядерные материалы имеем сказал Лукашенко

Он напомнил, что у США давно есть ядерное оружие, как и у Израиля.

Поэтому иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие. Тем более рядом Индия, Пакистан - ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерного оружия? Если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие задался вопросом белорусский лидер

Ранее Лукашенко заявил, что конфликты на Украине и в Иране прекратятся уже в 2026 году. Белорусский лидер отметил, что сейчас мир очень неспокоен из-за человеческого фактора.