Лукашенко заявил, что младший сын служит в армии в самом сложном подразделении Лукашенко: младший сын Николай уже служит в армии

Москва11 сен Вести.Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в армии. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, Николай посвящает свободное время дальнейшему изучению биотехнологий, которые начал изучать еще в вузе.

Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор Хренин призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении сказал он

На заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии Лукашенко заявил, что в современный мир демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия.