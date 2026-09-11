Лукашенко: не воровал и не собираюсь этого делать на посту президента

Лукашенко заявил, что никогда не воровал на посту президента Лукашенко: не воровал и не собираюсь этого делать на посту президента

Москва11 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не использовал должность главы государства для личного обогащения. Его слова приводит БЕЛТА.

Белорусский лидер прокомментировал слухи о коммерческих интересах своей семьи, полностью их отвергнув.

По его словам, члены семьи занимаются конкретной работой и в деловых вопросах прежде всего должны учитывать государственные интересы.

Я говорю: "Ну, вы - дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас - нет"… Вы за меня не переживайте. Тридцать лет не воровал, а на 31-м или 32-м году точно не собираюсь это делать сказал Лукашенко

Он также рассказал, что его младший сын Николай сейчас служит в армии в звании лейтенанта и параллельно продолжает заниматься биотехнологиями. При этом Лукашенко прокомментировал, в каком отделении служит его сын.