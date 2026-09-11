Москва11 сенВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не использовал должность главы государства для личного обогащения. Его слова приводит БЕЛТА.
Белорусский лидер прокомментировал слухи о коммерческих интересах своей семьи, полностью их отвергнув.
По его словам, члены семьи занимаются конкретной работой и в деловых вопросах прежде всего должны учитывать государственные интересы.
Я говорю: "Ну, вы - дети президента, никуда не денешься. Когда я не буду президентом, тогда уже будете более свободно работать, как коммерсанты. Сейчас - нет"… Вы за меня не переживайте. Тридцать лет не воровал, а на 31-м или 32-м году точно не собираюсь это делатьсказал Лукашенко
Он также рассказал, что его младший сын Николай сейчас служит в армии в звании лейтенанта и параллельно продолжает заниматься биотехнологиями. При этом Лукашенко прокомментировал, в каком отделении служит его сын.