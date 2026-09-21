Лукашенко: Белоруссия не может поставлять калий на Запад, даже если захочет

У Белоруссии не осталось удобрений для Запада Лукашенко: Белоруссия не может поставлять калий на Запад, даже если захочет

Москва21 сен Вести.Белоруссия даже при желании не имеет возможности поставлять калийные удобрения на Запад — все имеющиеся у нее объемы законтрактованы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

По словам главы государства, сейчас идет переориентация товаропотока на восток.

Мы даже если бы захотели поставить (калий — прим. ред.) куда-то на другие, западные рынки, просто этих объемов нет — все законтрактовано цитирует Лукашенко его пресс-служба

Ранее в сентябре Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжает поставки калийных удобрений США. Вместе с этим, указал он, у республики нет возможности сразу поставить большие объемы калия.

Также белорусский лидер заявлял о готовности Минска заключать сделки в Вашингтоном.