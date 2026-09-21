Москва21 сенВести.Белоруссия даже при желании не имеет возможности поставлять калийные удобрения на Запад — все имеющиеся у нее объемы законтрактованы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По словам главы государства, сейчас идет переориентация товаропотока на восток.
Мы даже если бы захотели поставить (калий — прим. ред.) куда-то на другие, западные рынки, просто этих объемов нет — все законтрактованоцитирует Лукашенко его пресс-служба
Ранее в сентябре Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжает поставки калийных удобрений США. Вместе с этим, указал он, у республики нет возможности сразу поставить большие объемы калия.
Также белорусский лидер заявлял о готовности Минска заключать сделки в Вашингтоном.