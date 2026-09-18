Лукашенко планирует увеличивать площади под картофель в Белоруссии

Лукашенко поручил правительству Белоруссии увеличить площади под картофель Лукашенко планирует увеличивать площади под картофель в Белоруссии

Москва18 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству республики в перспективе увеличить площади под возделывание картофеля, сообщает агентство БЕЛТА.

При посещении крестьянского хозяйства в Шкловском районе белорусский лидер заявил, что "правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться", где будет возделываться картофель, а также обеспечить в достаточном объеме наличие посевного материала.

Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в Белоруссии сравнительно невелики.

Что за бульбаши, которые картошку не производят цитирует агентство белорусского президента

Ранее Лукашенко объяснил нехватку картошки в стране внутриполитическими причинами.