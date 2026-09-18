Москва18 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг жесткой критике работу сельхозпредприятия "Говяды-агро" в Шкловском районе Могилевской области. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства осмотрел предприятие после того, как его вертолет совершил посадку на его территории, и остался недоволен состоянием полей и качеством уборки льна.

Это такое теребление льна? Отвратительно заявил Лукашенко

Он добавил, что не ожидал увидеть подобную работу от руководства Могилевской области.

Это ужас, кошмар. Будем разбираться. Такого быть не должно. Лен - вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь сказал белорусский лидер

Лукашенко также поинтересовался обеспеченностью хозяйства техникой. Когда ему сообщили о необходимости нескольких энергонасыщенных тракторов и комбайнов, он заявил, что приобрести технику не проблема, однако хозяйству необходимо понимать, за счет чего оно сможет за нее рассчитаться.

Покупай. Но что ты купишь за этот лен? поинтересовался Лукашенко

Глава государства потребовал от чиновников немедленно заняться исправлением ситуации и подчеркнул, что культура земледелия должна оставаться на высоком уровне, а сельскохозяйственные поля не должны простаивать и зарастать травой.

Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет последний предупредил белорусский лидер

В ходе рабочей поездки в Шкловский район президент также заявил о необходимости увеличить производство картофеля в Белоруссии. Правительству он поручил за зиму найти рынки сбыта и определить площади для будущих посевов.