Лукашенко: Белоруссия будет всегда выносить за скобки отношения с РФ и Китаем

Лукашенко: многовекторность никак не отдаляет Белоруссию от России Лукашенко: Белоруссия будет всегда выносить за скобки отношения с РФ и Китаем

Москва29 сен Вести.Белоруссия всегда будет выносить добрые отношения с Россией и Китаем за скобки, что бы ни считали на Западе, многовекторность никак не отдаляет Минск от Москвы, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Уже сколько раз говорил, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации отметил Лукашенко

По его словам, соседи идут "от Бога", их не выбирают, поэтому с ними "надо стараться поддерживать добрые отношения". Белорусский лидер отметил, что западные страны не хотят таких отношений, но "это их дело".

Россия, с кем бы мы ни говорили (с американцами в последнее время тоже об этом говорил), это государство всегда выносится за скобки, вместе с Китайской Народной Республикой цитирует Лукашенко "Пул Первого" в Telegram

Белорусский лидер подчеркнул, что РФ и Китай всегда протягивали руку и поддерживали Минск, поэтому Белоруссия будет отвечать этим странам тем же.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что Западу выгодно разорвать единство России и Белоруссии, однако сотрудничество двух стран не подлежит сомнению.