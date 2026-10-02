Москва2 окт Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя трампистом, оговорившись, что временами открыто критикует американского лидера Дональда Трампа. Такое заявление он сделал в Минске на встрече с руководителями правительственных делегаций, которые участвуют в заседании Евразийского межправсовета.

Я, как часто это говорю, трампист. Я Трампа поддерживал, уверен, что и многие из вас поддерживали его на выборах. Да, в открытую критикую, с американцами ведя переговоры, прямо им говорю о своей позиции сказал Лукашенко

Белорусский лидер добавил, что признателен президенту США за то, что тот "обнажил политику Запада, прежде всего США". Вместе с тем он обратил внимание на "суету" в поступках своего американского коллеги, у которого "утром одно, вечером – другое".

Ранее белорусский лидер также объяснял симпатию к Трампу его прямотой.