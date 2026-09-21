Москва21 сенВести.США готовят крупную сделку по закупке калия у Белоруссии, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
В социальной сети Truth Social он утверждает, что поставки из Белоруссии позволят американской стороне приобрести сырье по более низкой цене.
США работают над крупной сделкой, касающейся закупок калия из Белоруссии. Цены будут существенно ниже тех, что мы сейчас платим Канаде, это очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводовнаписал в посте президент
При этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна не имеет возможности поставлять калийные удобрения на Запад. Он сообщил, что все имеющиеся у Белоруссии объемы законтрактованы.