Трамп заявил о подготовке крупной сделки по белорусскому калию Трамп сообщил о планах закупать калий у Белоруссии

Москва21 сен Вести.США готовят крупную сделку по закупке калия у Белоруссии, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

В социальной сети Truth Social он утверждает, что поставки из Белоруссии позволят американской стороне приобрести сырье по более низкой цене.

США работают над крупной сделкой, касающейся закупок калия из Белоруссии. Цены будут существенно ниже тех, что мы сейчас платим Канаде, это очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводов написал в посте президент

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страна не имеет возможности поставлять калийные удобрения на Запад. Он сообщил, что все имеющиеся у Белоруссии объемы законтрактованы.