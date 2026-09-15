Москва15 сенВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведtт встречу с американской делегацией, которую возглавляет спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".
Президент встретится с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации — спецпосланник США по Беларуси Джон Коулговорится в сообщении
Ранее Лукашенко заявлял, что Минск готов обсуждать с Вашингтоном новые вопросы после того, как США вернут $44 млн, застрявшие в американском Citibank