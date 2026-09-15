Лукашенко встретится с делегацией США во главе со спецпосланником Трампа Коулом

Лукашенко примет делегацию США: на повестке — санкции и возврат $44 млн Лукашенко встретится с делегацией США во главе со спецпосланником Трампа Коулом

Москва15 сен Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведtт встречу с американской делегацией, которую возглавляет спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Президент встретится с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации — спецпосланник США по Беларуси Джон Коул говорится в сообщении

Ранее Лукашенко заявлял, что Минск готов обсуждать с Вашингтоном новые вопросы после того, как США вернут $44 млн, застрявшие в американском Citibank