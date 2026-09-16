Спецпосланник Трампа сообщил о промежуточной договоренности с Минском Эмиссар Трампа Коул: Белоруссия и США согласовали промежуточный договор

Москва16 сен Вести.Специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул по итогам переговоров с президентом республики Александром Лукашенко заявил, что стороны согласовали промежуточный договор. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Мы согласовали промежуточный договор, договоренность приводит слова Коула агентство

Детали достигнутых договоренностей пока не раскрываются. Ранее Лукашенко заявлял, что Минск готов обсуждать с Вашингтоном новые вопросы после возврата $44 млн, застрявших в американском Citibank, а также говорил о готовности США продолжить процесс снятия санкций с республики.