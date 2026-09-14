Гигин: Коул – первый, кто не призывает к прекращению дружбы Белоруссии с РФ

Гигин: посланник Трампа – единственный, кто не требует от Белоруссии уйти от РФ Гигин: Коул – первый, кто не призывает к прекращению дружбы Белоруссии с РФ

Москва14 сен Вести.Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул – единственный представитель Запада, кто не требует от Минска отдалиться от России. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил депутат палаты представителей национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, Коул не поднимает тот самый вопрос, от которого так устали белорусы.

Вот Коул, посланник [президента США Дональда] Трампа – это первый такой посланник Запада, который не говорит: "Отойдите от России". Вот все, кто приезжал к нам до этого, с 1990-х годов, что бы нам ни предлагали белорусам, какие бы проекты – экономические, культурные, исторические – главный вопрос был всегда один: "Уйдите из союзного государства, отойдите от них" пояснил Гигин

Ранее сообщалось, что Коул критиковал европейцев, шутил и пил водку на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.