Москва13 авг Вести.Россия готова принять спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера и открыта для проведения новых переговоров с их участием, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Никаких препятствий для организации подобной встречи нет, поскольку инициативы главы киевского режима Владимира Зеленского не влияют на возможность проведения российско-американских консультаций, отметил он в интервью газете "Известия".

Россия всегда готова обсуждать, если есть практическая заинтересованность в реальных результатах другой стороны. Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это относится и к Кушнеру, и к Уиткоффу. Не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи вне зависимости от того, что внес Зеленский, чего он не внес сказал Карасин

Диалог между Москвой и Вашингтоном выходит за рамки украинской тематики, заявил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Представители обеих стран, как правило, обсуждают широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что вопрос потенциального визита американской делегации остается актуальным.