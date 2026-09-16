Москва16 сенВести.По результатам переговоров с США Белоруссия в качестве жеста доброй воли освободит из заключения 25 человек.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями президента США Дональда Трампа.
По словам посланника США Джона Коула, страны в ходе переговоров достигли большого прогресса, сообщает агентство БелТА.
Мы достигли большого прогресса, с моей точки зрения. И мы продолжим нашу совместную работусказал спецпосланник США
Он отметил, что в качестве жеста доброй воли Белоруссия освободит 25 человек.
Соединенные Штаты в свою очередь снимут санкции с двух белорусских компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром"заявил Джон Коул