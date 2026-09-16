Белоруссия освободит из заключения 25 человек, заявил спецпосланник США

Белоруссия освободит из заключения 25 человек Белоруссия освободит из заключения 25 человек, заявил спецпосланник США

Москва16 сен Вести.По результатам переговоров с США Белоруссия в качестве жеста доброй воли освободит из заключения 25 человек.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителями президента США Дональда Трампа.

По словам посланника США Джона Коула, страны в ходе переговоров достигли большого прогресса, сообщает агентство БелТА.

Мы достигли большого прогресса, с моей точки зрения. И мы продолжим нашу совместную работу сказал спецпосланник США

Он отметил, что в качестве жеста доброй воли Белоруссия освободит 25 человек.