Москва15 сенВести.В Белоруссии нет политических заключенных, так как в законодательстве страны отсутствуют соответствующие статьи. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Сегодня в Минске Александр Лукашенко встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со посланником США Джоном Коулом, сообщает агентство БелТА.
По словам Лукашенко, никаких политзаключенных в Белоруссии нет, потому что нет такой статьи в законодательстве.
Но об этом очень много говорят. Об освобождении людей, которые - вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете - по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колонияхсказал Александр Лукашенко
Он назвал безосновательными сообщения беглой оппозиции о том, что в стране якобы проходят политические аресты после освобождения лиц, осужденных за экстремистские преступления.
У нас нет такой цели - вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будемподчеркнул президент Белоруссии