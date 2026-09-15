Лукашенко: в Белоруссии нет политзаключенных, так как нет такой статьи

Лукашенко: в Белоруссии нет политзаключенных, так как нет такой статьи Лукашенко: в Белоруссии нет политзаключенных, так как нет такой статьи

Москва15 сен Вести.В Белоруссии нет политических заключенных, так как в законодательстве страны отсутствуют соответствующие статьи. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сегодня в Минске Александр Лукашенко встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со посланником США Джоном Коулом, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, никаких политзаключенных в Белоруссии нет, потому что нет такой статьи в законодательстве.

Но об этом очень много говорят. Об освобождении людей, которые - вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете - по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях сказал Александр Лукашенко

Он назвал безосновательными сообщения беглой оппозиции о том, что в стране якобы проходят политические аресты после освобождения лиц, осужденных за экстремистские преступления.