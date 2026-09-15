Москва15 сен Вести.США согласны вернуть Белоруссии "застрявшие деньги", соответствующая просьба уже направлена в банк. Об этом заявил эмиссар американского президента Дональда Трампа Джон Коул в ходе переговоров с президентом республики Александром Лукашенко.

Речь идет о 43-44 млн долларов белорусских средств, которые "застряли" в Ситибанке.

Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства цитирует Коула агентство БелТА

Он подчеркнул, что механизм возвращения средств уже разрабатывается.