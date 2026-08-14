В Казахстане концерт Канье Уэста перенесли на 15 августа из-за непогоды

Из-за непогоды концерт Канье Уэста в Алма-Ате перенесли на сутки В Казахстане концерт Канье Уэста перенесли на 15 августа из-за непогоды

Москва14 авг Вести.Концерт американского исполнителя Канье Уэста в Алма-Ате был перенесен на 15 августа. Причиной стали плохие погодные условия. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети X.

Зрителям объявили, что мероприятие переносится на субботу из-за сильного дождя, ветра и грозы. Все купленные билеты останутся действительными.

В связи с погодными условиями концерт переносится на завтра. Здоровье и безопасность – приоритет написал артист

Ранее в нескольких районах Алма-Аты было полностью отключено электричество. Официальная причина блэкаута – резкий переток электричества, то есть внезапное перемещение мощности между системами.