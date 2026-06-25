Концерт певца NILETTO в Чебоксарах 27 июня отменен Глава Чебоксар Трофимов сообщил об отмене концерта NILETTO 27 июня

Москва25 июн Вести.В Чебоксарах отменили концерт исполнителя NILETTO, который должен был состояться 27 июня в рамках празднования Дня молодежи. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Станислав Трофимов.

Он отметил, что принять такое решение было непросто.

Информируем вас о том, что по соображениям безопасности было принято непростое, но важное решение отменить концерт NILETTO, который должен был состояться 27 июня на Красной площади говорится в сообщении Трофимова

Глава города призвал жителей отнестись с ситуации с пониманием и подчеркнул, что безопасность горожан является приоритетом для властей.