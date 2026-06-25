Москва25 июнВести.В Чебоксарах отменили концерт исполнителя NILETTO, который должен был состояться 27 июня в рамках празднования Дня молодежи. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Станислав Трофимов.
Он отметил, что принять такое решение было непросто.
Информируем вас о том, что по соображениям безопасности было принято непростое, но важное решение отменить концерт NILETTO, который должен был состояться 27 июня на Красной площадиговорится в сообщении Трофимова
Глава города призвал жителей отнестись с ситуации с пониманием и подчеркнул, что безопасность горожан является приоритетом для властей.