На фоне ракетной опасности в Чебоксарах объявлена опасность атаки БПЛА Ракетная опасность сохраняется в Чебоксарах

Москва10 июн Вести.Глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что в городе сохраняется ракетная опасность и объявлена опасность атаки БПЛА.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в 7.22.

В Чебоксарах сохраняется "Ракетная опасность", объявлена опасность атаки БПЛА говорится в публикации

Трофимов отметил, что экстренные службы продолжают свою работу в режиме повышенной готовности.

Он также предупредил, что все введенные ранее меры безопасности продолжают действовать в полном объеме вплоть до особого распоряжения. В частности, до отмены режима ракетной опасности в городе приостановлена работа детских лагерей.

В 7.43 Трофимов проинформировал, что ракетная опасность отменена, но опасность атаки БПЛА сохраняется.

Ранее сегодня глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что Чебоксары подверглись ракетному удару.