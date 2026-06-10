Москва10 июнВести.Глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил, что в городе сохраняется ракетная опасность и объявлена опасность атаки БПЛА.
Об этом он написал в своем Telegram-канале в 7.22.
В Чебоксарах сохраняется "Ракетная опасность", объявлена опасность атаки БПЛАговорится в публикации
Трофимов отметил, что экстренные службы продолжают свою работу в режиме повышенной готовности.
Он также предупредил, что все введенные ранее меры безопасности продолжают действовать в полном объеме вплоть до особого распоряжения. В частности, до отмены режима ракетной опасности в городе приостановлена работа детских лагерей.
В 7.43 Трофимов проинформировал, что ракетная опасность отменена, но опасность атаки БПЛА сохраняется.
Ранее сегодня глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что Чебоксары подверглись ракетному удару.