В Чебоксарах сохраняется опасность атаки БПЛА, открыты три ПВР

Трофимов: режим опасности атаки БПЛА сохраняется в Чебоксарах В Чебоксарах сохраняется опасность атаки БПЛА, открыты три ПВР

Москва5 мая Вести.В Чебоксарах сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Об этом мэр города сообщил в MAX.

Просим вас проявить максимальную бдительность и соблюдать правила безопасности: не покидайте дома и помещения. Отойдите от окон и не выходите на балконы уточнил Трофимов

Как уточнил мэр, самым безопасным местом внутри помещения является комната без окон с несущими стенами (ванная или коридор).

В настоящее время в городе открыты три ПВР.

Глава города попросил граждан доверять только официальным источникам информации.

5 мая Чебоксары были несколько раз атакованы БПЛА ВСУ.