Москва5 маяВести.В Чебоксарах сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Об этом мэр города сообщил в MAX.
Просим вас проявить максимальную бдительность и соблюдать правила безопасности: не покидайте дома и помещения. Отойдите от окон и не выходите на балконыуточнил Трофимов
Как уточнил мэр, самым безопасным местом внутри помещения является комната без окон с несущими стенами (ванная или коридор).
В настоящее время в городе открыты три ПВР.
Глава города попросил граждан доверять только официальным источникам информации.
5 мая Чебоксары были несколько раз атакованы БПЛА ВСУ.