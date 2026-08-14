Пропажа света в ряде регионов Казахстана связана с перетоком электричества

Названа причина отключения света в Казахстане Пропажа света в ряде регионов Казахстана связана с перетоком электричества

Москва14 авг Вести.Минэнерго Казахстана назвало причину отключения света в ряде регионов: случился резкий переток электричества, то есть внезапное перемещение мощности между системами.

По информации ведомства, 14 августа произошло внезапное изменение распределения электричества со стороны Центральной Азии.

В качестве меры защиты сработала противоаварийная автоматика, которая привела к отключению электричества во многих районах. Специалисты уже ведут ремонтные работы.

Ранее сообщалось о масштабном отключении электричества в Грузии. Уточняется, что без электроэнергии остались почти весь Тбилиси, Батуми и другие населенные пункты в большинстве регионов страны.