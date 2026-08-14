Сбой электричества в ЦА привел к отключению света в Узбекистане

На юге Узбекистана произошел масштабный сбой электричества Сбой электричества в ЦА привел к отключению света в Узбекистане

Москва14 авг Вести.В Сурхандарьинской области Узбекистана зафиксировано отключение электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго страны.

Уточняется, что инцидент был вызван масштабным сбоем электричества в Центральной Азии.

Подробности ситуации в других регионах не приводятся. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Ранее стало известно, что причиной массового отключения электроэнергии в Казахстане стал переток электричества. В качестве меры защиты сработала противоаварийная автоматика, которая привела к отключению электричества во многих районах.