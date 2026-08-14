Москва14 авгВести.В Сурхандарьинской области Узбекистана зафиксировано отключение электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба минэнерго страны.
Уточняется, что инцидент был вызван масштабным сбоем электричества в Центральной Азии.
Подробности ситуации в других регионах не приводятся. Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам.
Ранее стало известно, что причиной массового отключения электроэнергии в Казахстане стал переток электричества. В качестве меры защиты сработала противоаварийная автоматика, которая привела к отключению электричества во многих районах.