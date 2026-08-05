В Грузии снова отключили электричество В Грузии произошло новое массовое отключение электричества

Москва5 авг Вести.Массовое отключение электричества вновь произошло в Грузии. Это третий блэкаут за последние две недели.

Местные СМИ и соцсети пишут, что без электричества остались почти весь Тбилиси, Батуми и другие населенные пункты в большинстве регионов страны. Сообщается о сбоях в железнодорожном сообщении. В столице остановлена работа метро.

Первый блэкаут в Грузии произошел ночью 24 июля, второй – утром 25 июля. Тогда без света остались Тбилиси и другие крупные города. Масштабное отключение электроэнергии произошло из-за аварии на 500-киловольтной линии электропередачи (ЛЭП) "Имерети".