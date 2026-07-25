В Грузии возбудили дело по статье о саботаже из-за отключений электроэнергии

В Грузии возбудили дело по статье о саботаже в связи с блэкаутом В Грузии возбудили дело по статье о саботаже из-за отключений электроэнергии

Москва25 июл Вести.Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже в связи с масштабным отключением электроэнергии в стране 24 и 25 июля. Об этом говорится в заявлении СГБ.

Служба государственной безопасности Грузии в связи с неоднократным аварийным отключением электроэнергии в масштабе всей страны возбудила уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Грузии (саботаж. – Прим. ред.), что подразумевает воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение/уничтожение государственного предприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам Грузии говорится в сообщении

В СГБ уточнили, что будут поэтапно информировать общество о ходе расследования дела.

Утром в субботу, 25 июля, в Грузии случился второй за последние два дня блэкаут​​​. Электричества нет в Тбилиси, Поти, Озургети и Рустави. На улицах не работают светофоры, а в магазинах нет света. Кроме того, часть жителей грузинской столицы столкнулась с перебоями в водоснабжении из-за остановки насосной станции.

Позже стало известно, что масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло из-за аварийного отключения 500-киловольтной линии электропередачи (ЛЭП) "Имерети".

До этого, в ночь на пятницу, 24 июля, почти на всей территории республики также наблюдалось масштабное отключение электроэнергии. Для полного восстановления подачи света потребовалось несколько часов.