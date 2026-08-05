В Абхазии из-за аварии на Ингурской ГЭС произошел блэкаут

Вся Абхазия осталась без света из-за аварии на Ингурской ГЭС В Абхазии из-за аварии на Ингурской ГЭС произошел блэкаут

Москва5 авг Вести.Из-за системной аварии на Ингурской ГЭС в Грузии и Абхазии произошли масштабные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в Минэнерго Абхазии.

Абхазия вслед за Грузией оказалась без света из-за системной аварии на ИнгурГЭС говорится в сообщении ведомства

Также сообщается, что из-за отсутствия электричества в городах районах республики прекращена подача воды.

В Грузии без электричества остались почти весь Тбилиси, Батуми, населенные пункты Гонио и Квариати, а также Мцхета и регион Самегрело. Света нет и в ряде сел Душетского муниципалитета.

Ингурская ГЭС, расположенная на границе Абхазии и Грузии, остается единственным объектом, который стороны совместно эксплуатируют с окончания конфликта 1992–1993 годов. По действующему соглашению, 60% вырабатываемой энергии отходит Грузии, 40% — Абхазии.