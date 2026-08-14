Перед шоу Канье Уэста в Алма-Ате и области произошло отключение электроэнергии

Крупное отключение электроэнергии произошло в Алма-Ате перед шоу Канье Уэста Перед шоу Канье Уэста в Алма-Ате и области произошло отключение электроэнергии

Москва14 авг Вести.В 14 районах Алма-Аты и Алма-Атинской области Казахстана произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в пресс-службе энергетической компании "Алатау жарык".

В Алма-Ате образовались автомобильные пробки, не работают светофоры.

14 августа в 14.38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи мощностью 500 кВ… принадлежащих АО KEGOC, в сетях АО "Алатау жарық" сработала противоаварийная автоматика, в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алма-Ате и Алма-Атинской области говорится в сообщении

Отмечается, что без электроснабжения остались Бостандыкский, Наурызбайский и Алатауский районы Алма-Аты.

Горожане публикуют в соцсетях видеозаписи заторов на дорогах, которые образовались из-за неработающих светофоров. СМИ пишут о перебоях в работе интернета. Между тем вечером планируется концерт американского рэпера Канье Уэста на стадионе в Алмалинском районе города.