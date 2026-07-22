Москва22 июлВести.По Алтайскому краю пронесся мощный ураган, оставивший без света больше 40 населенных пунктов. Ветер с порывами свыше 33 метров в секунду выкорчевывал деревья и срывал кровли со зданий, передает ИС "Вести".
В Краснощёковском районе было зафиксировано 17 обращений жителей по поводу повреждения кровель зданий, люди также жаловались на падение деревьев.
В Краснощековском и Чарышском районах без электроэнергии временно остались 44 населенных пункта – это более 6000 домовладенийпроинформировали в краевом главке МЧС
Специалисты филиала "Россети Сибирь-Алтайэнерго" восстанавливают нарушенное электроснабжение.
Как сообщили в Минпромэнерго края, с вечера вторника, 21 июля, в оставшиеся без света населенные пункты было направлено 13 резервных источников снабжения электроэнергией.