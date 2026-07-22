Больше 40 населенных пунктов на Алтае остались без света из-за мощного урагана Мощный ураган обесточил 44 населенных пункта в Алтайском крае

Москва22 июл Вести.По Алтайскому краю пронесся мощный ураган, оставивший без света больше 40 населенных пунктов. Ветер с порывами свыше 33 метров в секунду выкорчевывал деревья и срывал кровли со зданий, передает ИС "Вести".

В Краснощёковском районе было зафиксировано 17 обращений жителей по поводу повреждения кровель зданий, люди также жаловались на падение деревьев.

В Краснощековском и Чарышском районах без электроэнергии временно остались 44 населенных пункта – это более 6000 домовладений проинформировали в краевом главке МЧС

Специалисты филиала "Россети Сибирь-Алтайэнерго" восстанавливают нарушенное электроснабжение.

Как сообщили в Минпромэнерго края, с вечера вторника, 21 июля, в оставшиеся без света населенные пункты было направлено 13 резервных источников снабжения электроэнергией.