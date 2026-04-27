В Новосибирской области ураган снес крыши домов и оставил жителей без света

Появилось видео урагана в Новосибирской области В Новосибирской области ураган снес крыши домов и оставил жителей без света

Москва27 апр Вести.В результате прошедшего урагана в Новосибирской области оказались повреждены дома, зафиксированы 22 случая разрушения крыш. Видео бушующего урагана публикует ИС "Вести".

На опубликованных кадрах видно, как ураганные порывы снесли крыши зданий.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в 117 населенных пунктах отключили электроэнергию, без света остались более 4,5 тысяч домов.

Совместно с минфином региона максимально оперативно будут рассмотрены заявки для оказания помощи пострадавшим от непогоды муниципалитетам отметил глава субъекта

Специалисты в круглосуточном режиме ведут работы по устранению последствий урагана.