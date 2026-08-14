Сбой привел к отключению света в Алма-Ате

Жители Алма-Аты остались без света Сбой привел к отключению света в Алма-Ате

Москва14 авг Вести.В Алма-Ате произошло аварийное отключение электроснабжения в результате масштабного сбоя в Центральной Азии. Об этом сообщает казахский портал Tengrinews.kz.

По информации источника, в результате инцидента полностью остановилось метро, а мобильная связь стала работать с перебоями.

На улицах также перестали функционировать часть светофоров, что привело к сильным пробкам.

Без электричества оказались потребители в нескольких районах Алма-Аты, в том числе Бостандыкском, Наурызбайском, Ауэзовском и Алатауском. Специалисты уже начали ремонтные работы.

Ранее Минэнерго Казахстана назвало причину отключения света в ряде регионов: случился резкий переток электричества, то есть внезапное перемещение мощности между системами. В качестве меры защиты сработала противоаварийная автоматика, которая привела к отключению электричества во многих районах.