В Грузии объяснили масштабный блэкаут в стране тестами на Ингурской ГЭС Причиной очередного блэкаута в Грузии стала Ингурская ГЭС

Москва6 авг Вести.Очередное масштабное отключение электроэнергии в Грузии связано с плановыми испытаниями на агрегатах Ингури ГЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании "Государственная электросистема Грузии".

После того как в стране 24 и 25 июля произошла системная авария, на Ингури ГЭС проводились определенные работы. В частности, с целью изучения соответствующего оборудования станции, была обязательной работа электросистемы в изолированном режиме на частотах, отличающихся от номинальных, что вызвало временное отключение электроэнергии по стране говорится в сообщении компании

Отмечается, что мероприятия по восстановлению подачи электроэнергии были проведены незамедлительно. Подача света частично уже восстановлена, а в ближайшее время электроэнергия будет во всей Грузии, добавили в "Государственной электросистеме Грузии".

Ранее в Грузии в очередной раз произошло отключение электричества, третье за последние две недели. Без электричества остались почти весь Тбилиси, Батуми и другие населенные пункты в большинстве регионов страны.

Первый блэкаут в стране произошел ночью 24 июля, второй – утром 25 июля. Тогда без света остались Тбилиси и другие крупные города.

Кроме того, 5 августа из-за системной аварии на Ингурской ГЭС вся Абхазия осталась без света. Из-за отсутствия электричества в некоторых городах республики была прекращена подача воды.