В Праге отменили концерт Канье Уэста из-за антисемитских высказываний Novinky: концерт Канье Уэста отменили в Праге из-за антисемитских заявлений

Москва11 июн Вести.Концерт американского рэпера Канье Уэста, известного также под именем Ye, отменили в Праге, сообщает новостной портал Novinky.

Мероприятие было запланировано на 25 июля. Концерт должен был состояться на ипподроме в пражском районе Хухле, однако площадка заявила о прекращении сотрудничества с организатором.

Причины официально не раскрываются, однако представители властей Праги ранее выступили против проведения концерта Ye в связи с восхвалением им нацизма и его антисемитскими заявлениями.

Выступления Канье Уэста в Европе в последние годы неоднократно отменялись. Так, в апреле 2026 года из-за антисемитизма исполнителя был отменен его концерт в Польше.

Сам артист в январе публично извинился за свои прежние антисемитские высказывания, объяснив их проблемами со здоровьем.