Канье Уэст установил мировой рекорд по посещаемости на концерте в Стамбуле

Москва31 мая Вести.Концерт американского рэпера Канье Уэста в Стамбуле установил мировой рекорд по числу зрителей - на Олимпийском стадионе имени Ататюрка 30 мая собрались около 118 тыс. человек, пишет Reuters.

Ранее на первом месте по посещаемости стадионного концерта была британская группа Coldplay: в январе 2025 года на их выступление в индийском Ахмадабаде пришли почти 112 тыс. зрителей.

Прошедшее шоу Канье Уэста в Турции открыло мировое турне артиста. При этом скандальному рэперу ранее отказали в выступлении сразу в нескольких европейских странах: Великобритании, Польше, Франции и других.

12 июня Канье Уэст впервые даст концерт в Грузии на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси.