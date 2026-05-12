Землетрясение произошло во время концерта Metallica в Афинах

Москва12 мая Вести.Масштабный концерт группы Metallica в Афинах спровоцировал небольшое землетрясение, сообщает издание News Cyprus.

Выступление рокеров прошло 9 мая на Олимпийском стадионе. На концерте собралось более 80 тысяч человек, и еще около 10 тысяч находились неподалеку от объекта. Ученые установили на стадионе сейсмограф, чтобы выяснить, могут ли массовые и синхронные движения десятков тысяч зрителей вызывать ощутимые микроколебания почвы.

По данным Геодинамического института Национальной обсерватории Афин, были зафиксированы искусственные микроземлетрясения, известные как "концертные толчки" говорится в публикации

Это уже не первый случай на концерте Metallica. Так, годом ранее выступление рок-группы в американском городе Блэксберге также вызвало землетрясение в результате прыжков зрителей.