Metallica перепела Rammstein на историческом концерте на Олимпийском стадионе Metallica установила абсолютный рекорд посещаемости на стадионе в Берлине

Москва31 мая Вести.Американская метал-группа Metallica побила исторический рекорд посещаемости концертных выступлений на закрытых аренах Германии. Как сообщает газета Bild, на шоу коллектива на Олимпийском стадионе в Берлине собралось рекордное количество зрителей — 95 тысяч человек.

Американская метал-группа установила новый рекорд посещаемости для выступления на немецкой арене: 95 тысяч фанатов, примерно на 5 тысяч больше, чем на концерте U2 в 2009 году на той же площадке подчеркивает издание

В ходе выступления группа исполнила свои главные хиты, включая Master of Puppets и Enter Sandman. Особым моментом вечера стало исполнение баллады Nothing Else Matters под свет тысяч мобильных фонариков, а также кавер-версия на знаменитую песню немецкой группы Rammstein — Sonne.