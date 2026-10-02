Москва2 октВести.Киевский мэр Виталий Кличко заявил об очередном попадании в Южный мост в украинской столице.
Соответствующую публикацию он разместил в Telegram-канале.
Снова попадание в Южный мостнаписал Кличко
По информации мэра, в настоящее время мост перекрыт для движения автомобильного транспорта и метро. На место инцидента направлены экстренные службы.
На фоне транспортного коллапса жители Киева начали массово покидать город - соцсети заполонили видео с масштабными автомобильными очередями на нескольких улицах украинской столицы.
Удар по этому киевскому мосту российская армия наносила накануне днем и в ночь на пятницу. В Минобороны РФ уточнили, что он обеспечивал переброску войск и поставку военных грузов в интересах украинских боевиков.