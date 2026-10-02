Москва2 окт Вести.В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что один из взрывов случился в районе Южного моста в украинской столице.

При этом в городе и области объявлена воздушная тревога.

Ранее в Киеве произошел взрыв на Южном мосту через Днепр, после чего в районе одной из опор начался пожар. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в мост попали два беспилотника. После происшествия движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.

Украиские СМИ отмечают, что Южный мост в Киеве имеет стратегическое значение для всей страны, так как он обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Также уточняется, что через мост провозится значительная часть военных перевозок.