В Киеве сообщили о взрыве на Южном мосту через Днепр

Взрыв прогремел на крупнейшем в Киеве мосту В Киеве сообщили о взрыве на Южном мосту через Днепр

Москва1 окт Вести.В Киеве произошел взрыв на Южном мосту через Днепр, после чего в районе одной из опор начался пожар. Об этом сообщили украинские Telegram-каналы, опубликовавшие кадры с места происшествия.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в мост попали два беспилотника. После происшествия движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.

В момент взрыва в городе действовал желтый сигнал воздушной тревоги, предупреждающий об угрозе атаки беспилотников. При таком уровне угрозы городские власти разрешают общественному транспорту продолжать движение по маршрутам.

Состояние опор Южного моста после повреждения сейчас оценивают специалисты коммунального предприятия "Киевавтодормост".

Минобороны России на момент публикации ситуацию не комментировало.

Ранее стало известно о том, что дата-центр "Парковый" в Киеве получил серьезные повреждения и прекратил работу после недавнего удара российской армии.