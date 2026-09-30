В Киеве за сутки семь раз прогремели взрывы, введены экстренные отключения света

В Киеве снова прогремели взрывы, город остался без света В Киеве за сутки семь раз прогремели взрывы, введены экстренные отключения света

Москва30 сен Вести.В Киеве вновь прогремели взрывы — уже седьмой раз с начала суток. О работе ПВО сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Вечером 30 сентября в городе из-за повреждения энергообъектов были введены экстренные отключения света.

Ранее стало известно, что в среду в украинских городах Киев, Ровно и Луцк прогремели взрывы. Жителей столицы призвали плотно закрыть окна из-за смога. В городе загорелась киностудия имени Довженкою

Российские военнослужащие в ходе ночных ударов поразили центр обработки данных "Де Ново" в украинской столице, который использовался в интересах украинской армии.