Москва30 сенВести.Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины призвала киевлян из-за густого смога плотно закрыть окна.
Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается, но как только он подхватит этот туман и выйдет солнце – все постепенно разойдетсяговорится в сообщении спасателей в Telegram-канале
Они отметили, что жителям нужно закрыть форточки и окна.
По словам спасателей, жителям украинской столицы также рекомендовано провести влажную уборку и включить очиститель воздуха.
На дорогах требуется быть особенно внимательными и включить на машинах противотуманные фары.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.