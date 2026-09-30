Москва30 сен Вести.Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины призвала киевлян из-за густого смога плотно закрыть окна.

Ветра сейчас почти нет, поэтому воздух не продувается, но как только он подхватит этот туман и выйдет солнце – все постепенно разойдется говорится в сообщении спасателей в Telegram-канале

Они отметили, что жителям нужно закрыть форточки и окна.

По словам спасателей, жителям украинской столицы также рекомендовано провести влажную уборку и включить очиститель воздуха.

На дорогах требуется быть особенно внимательными и включить на машинах противотуманные фары.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.